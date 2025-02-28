Tuyển Biên tập viên Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Biên tập viên

- I. Công việc biên soạn:

- Lên ý tưởng, tham khảo thông tin, thu thập, chọn lọc, tổng hợp tài liệu cần thiết.

- Đề xuất chủ đề, nội dung cho sách mới, triển khai làm demo dàn ý.

- Soạn các bản demo để trình duyệt.

- Biên soạn nội dung hoàn chỉnh.

- Đề xuất tựa.

- Biên tập bản thảo lần 1 và 2.

- Làm việc với bộ phận dàn trang/thiết kế hoặc cộng tác viên cho khâu dàn trang, vẽ bìa.

- Đọc bông lần 1 và 2 sau khi có bản dàn.

- Kiểm tra lỗi morat thông tin trên bản dàn, bố cục trình bày, mã số ISBN, cập nhật thông tin và hình ảnh nếu cần chỉnh sửa.trước khi in.

II. Công việc biên tập:

- Nhận bản thảo, lên lịch phát hành, liên hệ và ký hợp đồng với cộng tác viên dịch thuật.

- Biên tập bản dịch lần 1 và 2.

- Tìm kiếm thêm thông tin để đối chiếu với nội dung đã dịch nhằm kiểm tra tính chính xác của nội dung sách gốc, đồng thời tìm ra phương án giải quyết khi phát hiện có lỗi sai ở sách gốc để kịp điều chỉnh.

- Đề xuất tựa

- Đọc bông bản dàn lần 1 và 2.

- Kiểm tra lại lỗi morat, thông tin bản dàn cuối, mã số ISBN trước khi in.

III. Dự án:

- Làm việc với tác giả/khách hàng để phân tích, góp ý, thống nhất chủ đề, nội dung trước khi ký hợp đồng.

- Lên lịch phát hành.

- Tiến hành các quy trình dịch thuật/biên tập cần thiết.

- Đánh giá bản dịch của dịch giả.

- Biên tập, sửa lỗi chính tả, hình ảnh trên bản dịch và bản dàn trang.

- Chỉnh sửa nội dung, từ vựng chuyên môn theo phản hồi của khách hàng.

- Kiểm tra lỗi morat, thông tin bản dàn cuối, mã số ISBN trước khi in..

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học các ngành: Ngôn ngữ Anh/Ngôn ngữ ứng dụng/ Tiếng Anh thương mại / Sư phạm Anh.

- Chứng chỉ tiếng Anh TESOL, IELTS 6.5, TOEFL 700 (nếu có)

- Ngoại ngữ khác: Tiếng Trung, Tiếng Nhật trung cấp/cao cấp, …

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm biên tập.

- Kỹ năng song ngữ (Anh –Việt).

- Kỹ năng đọc, chọn lọc, phân tích, chỉnh sửa bài viết.

- Khả năng ngữ pháp, chính tả.

- Quản lý đội ngũ cộng tác viên.

- Kỹ năng giao tiếp.

- Quản lý thời gian.

- Tỉ mỉ, cẩn thận.

- Kỹ năng tin học văn phòng, tìm kiếm thông tin, làm việc nhóm.

Quyền Lợi Được Hưởng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động; chính sách lương và phúc lợi cạnh tranh.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Du lịch hàng năm, team building, hoạt động event nội bộ sôi nổi, hấp dẫn;

Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13 và nghỉ phép theo quy định;

Phụ cấp cơm trưa, trang thiết bị phục vụ công việc và giữ xe miễn phí;

Cơ hội thăng tiến, lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng;

Các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật lao động và chế độ riêng dành cho nhân viên của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

