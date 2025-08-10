Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tim Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 4 - 5, Savimex Building, 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1, Quận 1

Kế toán tổng hợp

Đối chiếu số liệu kế toán với số liệu ngân hàng.

Đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, phòng ban.

Yêu Cầu Công Việc

-Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty sản xuất hoặc công ty dịch vụ)

- Giới tính: Nam/Nữ

- Độ tuổi: từ 25-45 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm Toán, Kế Toán Doanh Nghiệp,…

Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận: 16.000.000 – 18.000.000 (thỏa thuận thêm tùy theo năng lực)

- Thời gian thử việc 02 tháng, lương thử việc bằng 85% mức lương chính thức

- Phép năm theo quy định.

- Công ty đóng BHXH theo quy định của pháp luật

- Có cơ hội trau dồi và phát triển năng lực

- Định kỳ hàng năm Công ty xét nâng lương và mức đãi ngộ phù hợp với năng lực.

- Xét thưởng lễ, tết, lương tháng 13 tùy theo kết quả hoàn thành công việc và tình hình kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

