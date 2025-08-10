Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tim Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tim Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Công ty TNHH Tim Sen
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Công ty TNHH Tim Sen

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Tim Sen

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 4

- 5, Savimex Building, 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Đối chiếu số liệu kế toán với số liệu ngân hàng.
Đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, phòng ban.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty sản xuất hoặc công ty dịch vụ)
- Giới tính: Nam/Nữ
- Độ tuổi: từ 25-45 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm Toán, Kế Toán Doanh Nghiệp,…

Tại Công ty TNHH Tim Sen Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận: 16.000.000 – 18.000.000 (thỏa thuận thêm tùy theo năng lực)
- Thời gian thử việc 02 tháng, lương thử việc bằng 85% mức lương chính thức
- Phép năm theo quy định.
- Công ty đóng BHXH theo quy định của pháp luật
- Có cơ hội trau dồi và phát triển năng lực
- Định kỳ hàng năm Công ty xét nâng lương và mức đãi ngộ phù hợp với năng lực.
- Xét thưởng lễ, tết, lương tháng 13 tùy theo kết quả hoàn thành công việc và tình hình kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tim Sen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tim Sen

Công ty TNHH Tim Sen

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Văn phòng Hoàng Anh Safomec, Số 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

