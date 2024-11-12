Tuyển Product Management Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Nhà khách Việt Bắc Quân khu 1, Đường Z115, Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nghiên cứu và phân tích yêu cầu dự án

Thực hiện phân tích hành vi người dùng, điểm mạnh/yếu cuat sản phẩm công ty và so sánh với các hệ thống cùng phân khúc

Thực hiện phân tích và xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế các trường hợp sử dụng (usecase), giao diện mẫu (prototyoe, wireframe) và các quy trình nghiệp vụ (workflow) cho đội phát triển phần mềm.

Hỗ trợ đội ngũ kiểm tra chất lượng sản phẩm phần mềm xây dựng kịch bản kiểm chứng đảm bảo testcase đầy đủ và đáp ứng đúng đặc tả nghiệp vụ.

Là cầu nối giữa khách hàng và bộ phận kỹ thuật lập trình

Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiêm thực tế ở vị trí BA nghiệp vụ hoặc phân tích số liệu.

Có hiểu biết về quy trình phần mềm cà có khả năng xây quy trình kiểm thử, nghiệm thu sản phẩm

Khả năng đọc – hiểu và phân tích yêu cầu dự án

Yêu thích công việc, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng (upto 15tr)

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.

Làm việc trong môi trường văn hóa, trí tuệ cao, chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa do Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng

