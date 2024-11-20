Tuyển Kinh doanh phần mềm Flamedia JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Nghiên cứu thị trường, thu thập và xây dựng tệp khách hàng tiềm năng qua nhiều kênh khác nhau: networking, các sự kiện/ hội nghị/ hội thảo/..., kết nối hệ thống đối tác,...

Xử lý các yêu cầu nhằm đảm bảo đặt được lịch hẹn với Khách hàng.

Làm việc với các bộ phận liên quan của team Kinh doanh tư vấn Sản phẩm/ Dịch vụ/ Giải pháp của Công ty, thuyết phục khách hàng triển khai dự án.

Xử lý các vấn đề về thủ tục, hồ sơ, hợp đồng và các tài liệu liên quan, theo dõi ký Hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng trong quá trình triển khai dự án, thúc đẩy bán thêm (upsell) và bán kèm (cross-sell).

Phối hợp team Marketing và team Kinh doanh triển khai các kế hoạch nhằm đảm bảo mục tiêu kinh doanh

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Truyền thông, Marketing, Quản trị Nguồn nhân lực hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực Sales, Marketing, CSKH là một lợi thế. Chưa có kinh nghiệm mảng công nghệ sẽ được đào tạo.

Máu lửa, nhiệt huyết, định hướng phát triển lâu dài theo kinh doanh, đặc biệt là mảng công nghệ

Ngoại hình ưa nhìn, chỉn chu. Kỹ năng mềm tốt: Giao tiếp, Xử lý vấn đề, Làm việc nhóm.

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến

Kỹ năng soạn thảo văn bản và xây dựng tài liệu tốt, sử dụng các công cụ Microsoft Office thành thạo.

Có máy tính cá nhân.

Tại Flamedia JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ bản 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ + Commission & thưởng không giới hạn.

Review lương 2 lần/năm.

Môi trường tiếp cận khách hàng là tầng quản lý cấp cao của các Doanh nghiệp (Giám đốc, Trưởng phòng, Quản lý,...).

Lương và các khoản thưởng, trợ cấp có quy chế minh bạch. Hợp đồng Thử việc, Hợp đồng Lao động, Bảo hiểm Xã hội đầy đủ, theo đúng quy định.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, tích cực. Tham gia các hoạt động của công ty: Year End Party, Company Trip, Team Building...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Flamedia JSC

