Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 50 Triệu

Mức lương 45 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CX01, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 45 - 50 Triệu

Mục tiêu chính: Quản lý các hoạt động phát triển kinh doanh, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh mới nhằm tăng trưởng doanh thu và mở rộng thị trường cho dự án AI blockchain.

Xây dựng Chiến lược Phát triển Kinh doanh - Phát triển và triển khai các chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp với mục tiêu của công ty. - Xác định và đánh giá các cơ hội thị trường mới, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường.

Quản lý và Phát triển Mối quan hệ Khách hang - Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng. - Tìm kiếm và khai thác các cơ hội kinh doanh mới từ các khách hàng tiềm năng. Đàm phán và Ký kết Hợp đồng - Thực hiện các cuộc đàm phán hợp đồng với khách hàng. - Quản lý quá trình ký kết hợp đồng và đảm bảo các điều khoản hợp đồng được thực hiện đúng.

Theo dõi và Đánh giá Hiệu quả Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả của các hoạt động phát triển kinh doanh. - Đưa ra các đề xuất cải tiến và tối ưu hóa dựa trên dữ liệu và phản hồi từ thị trường.

Hợp tác với Các Bộ phận Khác - Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như marketing, sản phẩm và dịch vụ khách hàng để đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả trong các hoạt động kinh doanh. - Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm để đảm bảo sản phẩm đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

Với Mức Lương 45 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân/ Đại học trong lĩnh vực Kinh doanh, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan. Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh hoặc quản lý kinh doanh. Kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain, AI, công nghệ đám mây (Cloud Computing) hoặc điện toán biên (Edge Computing) là một lợi thế. Kiến thức về thị trường và xu hướng công nghệ. Kỹ năng Giao tiếp và Đàm phán Tư duy chiến lược, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Kỹ năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ phân tích để đưa ra các quyết định chiến lược. Ưu tiên du học sinh hoặc tốt nghiệp loại giỏi các trường top trong nước.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (Gross): 45.000.000 – 50.000.000 VNĐ/tháng. Thỏa thuận (Theo kinh nghiệm và năng lực thực tế). Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích, thưởng cổ phiếu ESOP. Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, cầutiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc. Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK

