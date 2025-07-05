Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 45 - 50 Triệu

Mức lương 45 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Trần Quý Kiên, P. Bình Trưng Tây, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 45 - 50 Triệu

- Nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng và đề xuất sản phẩm/giải pháp phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của công ty.

- Xây dựng, phát triển và quản lý đội ngũ kinh doanh, hệ thống kênh bán hàng và quan hệ đối tác nhằm đạt chỉ tiêu được giao.

- Thiết lập, duy trì quan hệ với khách hàng và mở rộng thị trường mục tiêu.

- Quản lý hoạt động kinh doanh theo ngân sách; đề xuất và cập nhật quy trình vận hành hiệu quả.

- Xây dựng và triển khai chiến lược thương hiệu, kế hoạch tiếp thị – truyền thông cho các sản phẩm/dịch vụ công ty trên đa nền tảng.

- Quản lý tài sản thương hiệu, giám sát ngân sách A&P và hiệu quả các chiến dịch marketing.

- Phân tích dữ liệu thị trường, lập báo cáo định kỳ và tham mưu chiến lược cho Ban lãnh đạo.

- Có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Tiếng Anh lưu loát trình độ business.

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales, Brand Marketing và Brand Communications về các loại hình bất động sản khu công nghiệp.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS công nghiệp, B2B, các khách quốc tế, kết nối đầu, tư vấn đầu tư.

- Thiết lập mối quan hệ với các hiệp hội ngành nghề liên quan đến BĐS Công nghiệp trong và ngoài nước.

- Tư duy chiến lược, triển khai kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

- Giao tiếp tốt, đàm phán, thuyết phục và xử lý tình huống linh hoạt.

- Chủ động, trách nhiệm, chịu được áp lực, tinh thần học hỏi cao.

- Năng động, tự tin, xây dựng quan hệ khách hàng – đối tác tốt.

- Phân tích, giải quyết vấn đề và nắm bắt cơ hội nhanh.

Tại Công ty cổ phần đầu tư FGroup Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật và các chính sách phúc lợi theo chính sách công ty

- Các chế độ đãi ngộ: Lương tháng 13, Thưởng Lễ - Tết, sinh nhật,...

- Chế độ nghỉ Lễ - Tết, phép năm theo quy định pháp luật

- Chính sách phúc lợi: Lương tháng 13, thưởng Lễ/Tết, sinh nhật, teambuilding, du lịch hằng năm,...

- Cơ hội làm việc trực tiếp với Ban lãnh đạo, tham gia hoạch định chiến lược và định hướng phát triển công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư FGroup

