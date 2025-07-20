Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

Mức lương
15 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

- Ghi nhận và quản lý các nghiệp vụ kế toán nội bộ,
- Quản lý và đối chiếu công nợ nội bộ,
- Nhập vào hệ thống và quản lý tiền khách đã thanh toán,
-Thực hiện tất cả các nghiệp vụ liên quan hóa đơn, chứng từ sổ sách kế toán,

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính,
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán nội bộ,
- Nhanh nhẹn, và xử lý vấn đề tốt,
- Cẩn thận, chịu được áp lực công việc,

Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 14 triệu + thưởng 1- 2 triệu/tháng,
- Thưởng quý, lễ tết các ngày lễ trong năm,
- Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng, làm quen với nguồn hàng bên Trung,
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 45 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

