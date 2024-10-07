Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G

Giáo dục/Đào tạo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 19 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu để nắm vững chương trình và các nền tảng quản lý học liệu, quản lý khảo thí của chương trình Tin học quốc tế ICDL;
- Quảng bá và phát triển chương trình Tin học Quốc tế ICDL, mở rộng hệ thống đối tác triển khai chương trình tại TPHCM và các địa phương;
- Lập kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để phát triển rộng rãi chương trình Tin học Quốc tế ICDL tại Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như: phân tích thị trường và sản phẩm, định hướng đối tác tiềm năng, chiến lược xây dựng và phát triển nhân sự, v.v...
- Lên chiến lược truyền thông để phát triển ICDL và các chương trình có liên quan, tham gia các sự kiện về giáo dục, nâng cao năng lực tin học, ứng dụng công nghệ trong giáo dục và chuyển đổi số v.v. để giới thiệu và quảng bá chương trình ICDL cũng như các sản phẩm công nghệ giáo dục của công ty;
- Phối hợp với bộ phận chuyên môn trong việc đưa ra các ý kiến đóng góp về hoàn thiện và tối ưu chương trình, hỗ trợ công tác tổ chức tập huấn giáo viên;
- Điều phối chương trình trong suốt quá trình triển khai hợp tác với các đối tác, phối hợp giữa bộ phận kỹ thuật và bộ phận học vụ để đảm bảo chất lượng triển khai chương trình tại các cơ sở đối tác;
- Tham gia nghiên cứu và định hướng, phát triển hệ thống giảng dạy trực tuyến và các tài liệu sử dụng trong các hệ thống giảng dạy trực tuyến cho chương trình Tin học quốc tế ICDL;
- Tham gia điều phối các dự án về ứng dụng công nghệ trong giáo dục khác do công ty phát triển ở từng thời điểm;
- Điều hành và quản lý nhân viên ICDL miền Nam;
- Các nhiệm vụ khác có liên quan được phân công bởi Ban Giám đốc và quản lý trực tiếp./.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, hoặc các ngành có liên quan;
- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực tương tự ở vị trí trưởng nhóm hoặc quản lý;
- Có năng lực nghiên cứu và tìm hiểu vấn đề liên quan đến công nghệ và các lĩnh vực liên quan một cách sâu rộng và hiệu quả;
- Có kỹ năng trong công tác xây dựng và quản lý chương trình trong lĩnh vực giáo dục (đặc biệt trong lĩnh vực digital và công hệ thông tin);
- Hiểu biết về bộ môn Tin học của hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam các bậc Tiểu học, THCS và THPT, có nghiệp vụ sư phạm là một lợi thế;
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng;
- Có trình độ tiếng Anh đáp ứng được yêu cầu công việc về nghiên cứu thông tin, phát triển chương trình.
- Có khả năng lãnh đạo, chịu được áp lực cao;
- Trung thực, nhanh nhẹn, siêng năng, cẩn thận;
- Có thái độ công việc chuyên nghiệp và tinh thần làm việc nhóm;
- Có khả năng đạt được các mục tiêu đặt ra trong công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cao và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực của ứng viên;
- Có cơ hội được đào tạo trong và ngoài nước trong lĩnh vực liên quan;
- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo pháp Luật hiện hành quy định;
- Làm việc trong môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 41 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.

