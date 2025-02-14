Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phụ cấp ăn trưa theo quy định của Công ty (50.000đ/ngày công) Thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng quý/năm, thưởng theo hiệu suất làm việc. Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm sẽ kinh doanh, kỹ năng bán hàng và phát triển thị trường. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao. Hỗ trợ chi phí công tác, gặp gỡ khách hàng. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN)., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận, giới thiệu và chào bán các Phần mềm (Phần mềmm bảo hành điện tử, Giải pháp tổ chức chương trình khuyến mại trực tuyến...) cho khách hàng doanh nghiệp.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đề xuất các giải pháp phù hợp theo nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Thực hiện các hoạt động kinh doanh như: đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi triển khai dịch vụ.

Đạt các chỉ tiêu doanh số, đảm bảo hiệu quả kinh doanh theo kế hoạch của công ty.

Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật và chăm sóc khách hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Cập nhật thông tin thị trường, xu hướng công nghệ và các sản phẩm mới để tư vấn khách hàng hiệu quả.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan (Kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin...).

Có khả năng chịu áp lực, kiên trì theo đuổi khách hàng.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, đặc biệt là các sản phẩm/dịch vụ công nghệ, phần mềm Công nghệ thông tin là lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục khách hàng tốt.

Tinh thần chủ động, chịu khó, có trách nhiệm với công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ với các doanh nghiệp và hiểu biết về nhu cầu chuyển đổi số của các doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng: 7 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin