Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng tiềm năng thuộc các lĩnh vực B2B, B2G trong và ngoài nước.

- Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm, dịch vụ Chuyển đổi số (ERP, WMS, Robot, AI, IoT, 4G, 5G...) nhằm đáp ứng nhu cầu tối ưu hóa chi phí, tăng năng suất của khách hàng.

- Thu thập thông tin, phân tích nhu cầu và phản hồi từ khách hàng để đề xuất các giải pháp phù hợp.

- Soạn thảo báo giá, hợp đồng và phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai đơn hàng.

- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại, tập trung vào nâng cao dịch vụ sau bán hàng.

- Phối hợp cùng đội Marketing triển khai các chiến dịch và chương trình quảng bá sản phẩm.

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc CNTT

Ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc bán hàng

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục khách hàng tốt.

Có tư duy kinh doanh và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt.

Chủ động, nhanh nhẹn và chịu được áp lực công việc.

Hiểu biết cơ bản về xu hướng Chuyển đổi số là lợi thế.

Có thể đi công tác khi cần thiết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận (lương cứng + phụ cấp + thưởng)

Được cung cấp đầy đủ ccdc phục vụ cho công việc

Chính sách thưởng quý

Được tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Tham gia công đoàn và hưởng các chính sách, quyền lợi công đoàn

Khám sức khỏe định kỳ

Chế độ sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết,... đầy đủ theo quy định của Tập đoàn

Du lịch, nghỉ mát hàng năm cho CBNV

