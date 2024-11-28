Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company
- Hà Nội: Tầng 3, tòa Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng tiềm năng thuộc các lĩnh vực B2B, B2G trong và ngoài nước.
- Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm, dịch vụ Chuyển đổi số (ERP, WMS, Robot, AI, IoT, 4G, 5G...) nhằm đáp ứng nhu cầu tối ưu hóa chi phí, tăng năng suất của khách hàng.
- Thu thập thông tin, phân tích nhu cầu và phản hồi từ khách hàng để đề xuất các giải pháp phù hợp.
- Soạn thảo báo giá, hợp đồng và phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai đơn hàng.
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại, tập trung vào nâng cao dịch vụ sau bán hàng.
- Phối hợp cùng đội Marketing triển khai các chiến dịch và chương trình quảng bá sản phẩm.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc bán hàng
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục khách hàng tốt.
Có tư duy kinh doanh và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt.
Chủ động, nhanh nhẹn và chịu được áp lực công việc.
Hiểu biết cơ bản về xu hướng Chuyển đổi số là lợi thế.
Có thể đi công tác khi cần thiết
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được cung cấp đầy đủ ccdc phục vụ cho công việc
Chính sách thưởng quý
Được tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Tham gia công đoàn và hưởng các chính sách, quyền lợi công đoàn
Khám sức khỏe định kỳ
Chế độ sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết,... đầy đủ theo quy định của Tập đoàn
Du lịch, nghỉ mát hàng năm cho CBNV
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI