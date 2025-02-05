Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty Cổ phần Nhanh.vn - Phần mềm Quản lý bán hàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Từ 6.000.000 - 10.000.000 / tháng (Gồm lương cứng , % hoa hồng, thưởng sản phẩm , phụ cấp ăn trưa, phụ cấp máy tính, lương tháng 13. Được đóng bảo hiểm sau 4 tháng.) - Tham gia BHYT , BHXH theo quy định của nhà nước - Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn và các kỹ năng liên quan đến Thương mại điện tử. - Lộ trình phát triển và thăng tiến cụ thể. - Hỗ trợ cơm trưa miễn phí và các phụ cấp đi kèm khác. - Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung và tham gia teambuilding., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Kết nối trực tiếp giữa công ty với khách hàng có hoạt động kinh doanh online và offline

- Giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của Nhanh gồm: Phần mềm quản lí bán hàng, Thiết kế website, Dịch vụ vận chuyển thu tiền hộ trên toàn quốc, Phần mềm quản lí fanpage Facebook và các dịch vụ marketing của công ty.

- Mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng, duy trì tốt mối quan hệ với hệ thống khách hàng hiện có của công ty, doanh nghiệp. Chăm sóc khách hàng theo chính sách của công ty.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Ưu tiên hỗ trợ sinh viên năm cuối trong quá trình thực tập.

- Thái độ nghiêm túc và có tinh thần phấn đấu, học hỏi trong công việc

- Có xe máy và laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Nhanh.vn - Phần mềm Quản lý bán hàng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 triệu VND - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nhanh.vn - Phần mềm Quản lý bán hàng

