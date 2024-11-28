Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ
- Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Diamond Flower Towner, Số 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng là các khách hàng doanh nghiệp B2B
Liên hệ trao đổi về sản phẩm, dịch vụ công ty đang cung cấp phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Tiếp cận khách hàng để giới thiệu, tư vấn về giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Nghiên cứu và đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh trong ngành. Đề xuất các chiến lược kinh doanh để duy trì và mở rộng thị phần trong lĩnh vực Media và Bảo mật cho ngành media
Demo sản phẩm, báo giá, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông.
Tiếng Anh cơ bản
Kinh nghiệm: Từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phần mềm, phần cứng, Media, truyền hình OTT.
Có thái độ cầu tiến, nhạy bén, năng động, nhiệt tình trong công việc và giải quyết tình huống tốt.
Biết lập kế hoạch & triển khai kế hoạch kinh doanh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ/tết/sinh nhật, hiếu/hỉ, ngày thành lập công ty
Hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ xe công tác
Được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.
Được tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện của công ty.
Du lịch trong nước và nước ngoài: 2 lần/năm.
Tham gia các chương trình Teambuilding do công ty tổ chức
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Thời gian làm việc: 08h00 - 17h15 (Thứ 2 đến thứ 6) + 02 sáng thứ 7 cách tuần: 08h00-12h00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI