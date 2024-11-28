Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ABAHA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 144 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm phần mềm Mobile App và Zalo Mini App của công ty đến khách hàng.

Thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Chăm sóc khách hàng hiện tại và duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

Thực hiện các báo cáo doanh số và hoạt động kinh doanh.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng cáo sản phẩm.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành CNTT, Kinh tế, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động.

Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm.

Có Laptop

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ABAHA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn: 12tr - 15tr (Hoa hồng từ 20-25%; Thử việc hưởng 100% lương)

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building và các chương trình đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ABAHA VIỆT NAM

