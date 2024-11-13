Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sân bay Tân Sơn Nhất, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Giám sát và quản lý các hoạt động xây dựng tại công trường

Đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn và tiêu chuẩn chất lượng trong quá trình xây dựng

Kiểm tra và báo cáo tiến độ công việc hàng ngày

Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh tại công trường

Lập và quản lý hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ thi công

Tham gia nghiệm thu các hạng mục công trình

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kỹ thuật công trình hoặc các ngành liên quan

Thành thạo tin học văn phòng

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết

Có sức khỏe tốt, có thể làm việc trong môi trường công trường

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 16.000.000 - 18.000.000 VNĐ hoặc thỏa thuận theo năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực xây dựng

Được đào tạo về kỹ năng chuyên môn

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Xét tăng lương định kỳ dựa trên hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.