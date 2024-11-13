Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY

Quản lý dự án thi công xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Sân bay Tân Sơn Nhất, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Giám sát và quản lý các hoạt động xây dựng tại công trường
Đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn và tiêu chuẩn chất lượng trong quá trình xây dựng
Kiểm tra và báo cáo tiến độ công việc hàng ngày
Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh tại công trường
Lập và quản lý hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ thi công
Tham gia nghiệm thu các hạng mục công trình

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kỹ thuật công trình hoặc các ngành liên quan
Thành thạo tin học văn phòng
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Có sức khỏe tốt, có thể làm việc trong môi trường công trường

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 16.000.000 - 18.000.000 VNĐ hoặc thỏa thuận theo năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực xây dựng
Được đào tạo về kỹ năng chuyên môn
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Xét tăng lương định kỳ dựa trên hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY

CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 Phố Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

