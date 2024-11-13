Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY
Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Sân bay Tân Sơn Nhất, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
Giám sát và quản lý các hoạt động xây dựng tại công trường
Đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn và tiêu chuẩn chất lượng trong quá trình xây dựng
Kiểm tra và báo cáo tiến độ công việc hàng ngày
Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh tại công trường
Lập và quản lý hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ thi công
Tham gia nghiệm thu các hạng mục công trình
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kỹ thuật công trình hoặc các ngành liên quan
Thành thạo tin học văn phòng
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Có sức khỏe tốt, có thể làm việc trong môi trường công trường
Thành thạo tin học văn phòng
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Có sức khỏe tốt, có thể làm việc trong môi trường công trường
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 16.000.000 - 18.000.000 VNĐ hoặc thỏa thuận theo năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực xây dựng
Được đào tạo về kỹ năng chuyên môn
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Xét tăng lương định kỳ dựa trên hiệu quả công việc
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực xây dựng
Được đào tạo về kỹ năng chuyên môn
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Xét tăng lương định kỳ dựa trên hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI