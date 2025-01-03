Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

1.Handle và xử lý các vấn để phát sinh trong quá trình làm hàng (50%)

Handle cả hàng chỉ định ( nominated) & sale (free-hand ) theo yêu cầu công việc

Giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình handle hàng chuyên nghiệp và hiệu quả.

Có những gợi ý, tư vấn hợp lí cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ

Hạn chế nhận phàn nàn từ khách hàng trong tháng

2. Tư vấn, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng (20%)

Cải tiến dịch vụ khách hàng để hạn chế số lần claim từ khách hàng

Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và các khách hàng tiềm năng khác của công ty

Tích cực tìm kiếm các giải pháp để tư vấn cho khách hàng hiệu quả nhất

Phản hồi nhanh và lấy booking sớm nhất cho khách hàng (trong vòng 1 tiếng từ khi có xác nhận)

3. Chịu trách nhiệm, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc (10%)

Kiểm soát được công việc đang làm và có kế hoạch cụ thể.

Kiểm soát được những sai sót có thể xảy ra trong quá trình handle hàng ngày để tránh phí phát sinh

Có thể hỗ trợ các nhân viên khác (khi cần)

Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh cần sự hỗ trợ/phê duyệt của cấp trên

4. Công việc khác (10%)