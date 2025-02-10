Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ATT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ATT VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 19 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương Thỏa thuận
I. Mục đích công việc:
• Đảm bảo được độ tin cậy dịch vụ với khách hàng, kết nối chặt chẽ với đối tác nhằm đạt được
mục tiêu kinh doanh, chiến lược và hoạt động do Công ty đặt ra.
• Hỗ trợ đội nhóm nghiệp vụ trong các công tác đối thoại, giao dịch văn bản với đối tác người
nước ngoài (Hàn Quốc).
• Biên – Phiên dịch cho Ban Giám Đốc; truyền tải định hướng của đối tác một cách chính xác hỗ
trợ công tác của các bộ phận liên quan được thuận lợi.
II. Mô tả công việc:
1. Chăm sóc khách hàng:
- Tiếp nhận, xử lý thông tin hàng hóa nhanh nhất từ Giám đốc xuất nhập khẩu / Tổng Giám Đốc các
nhà máy khi có lô hàng gấp.
- Đặt lịch chiêu đãi, gặp gỡ khách hàng cùng Ban Giám Đốc (hội nghị, golf, tiệc...)
- Xây dựng niềm tin với khách hàng Hàn Quốc mà ATT Logistics đang cung cấp dịch vụ.
2. Biên dịch / Phiên dịch:
- Trực tiếp làm việc với Tổng Giám Đốc, Giám đốc xuất nhập khẩu tại các nhà máy tại Việt Nam.
- Trực tiếp là cầu nối giữa ATT Logistics và các đại lý / khách hàng tại Hàn Quốc
- Công tác Hàn Quốc 2 lần / năm cùng Tổng Giám Đốc / ban lãnh đạo / tổ công tác theo chỉ định.
3. Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc thuộc chuyên môn hiện có.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ATT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ATT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI