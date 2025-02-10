Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ATT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. Mục đích công việc:

• Đảm bảo được độ tin cậy dịch vụ với khách hàng, kết nối chặt chẽ với đối tác nhằm đạt được

mục tiêu kinh doanh, chiến lược và hoạt động do Công ty đặt ra.

• Hỗ trợ đội nhóm nghiệp vụ trong các công tác đối thoại, giao dịch văn bản với đối tác người

nước ngoài (Hàn Quốc).

• Biên – Phiên dịch cho Ban Giám Đốc; truyền tải định hướng của đối tác một cách chính xác hỗ

trợ công tác của các bộ phận liên quan được thuận lợi.

II. Mô tả công việc:

1. Chăm sóc khách hàng:

- Tiếp nhận, xử lý thông tin hàng hóa nhanh nhất từ Giám đốc xuất nhập khẩu / Tổng Giám Đốc các

nhà máy khi có lô hàng gấp.

- Đặt lịch chiêu đãi, gặp gỡ khách hàng cùng Ban Giám Đốc (hội nghị, golf, tiệc...)

- Xây dựng niềm tin với khách hàng Hàn Quốc mà ATT Logistics đang cung cấp dịch vụ.

2. Biên dịch / Phiên dịch:

- Trực tiếp làm việc với Tổng Giám Đốc, Giám đốc xuất nhập khẩu tại các nhà máy tại Việt Nam.

- Trực tiếp là cầu nối giữa ATT Logistics và các đại lý / khách hàng tại Hàn Quốc

- Công tác Hàn Quốc 2 lần / năm cùng Tổng Giám Đốc / ban lãnh đạo / tổ công tác theo chỉ định.

3. Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc thuộc chuyên môn hiện có.