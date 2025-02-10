Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MÁY XÂY DỰNG HẢI ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mô tả công việc:

1. Quản lý thông tin khách hàng: Cập nhật thông tin dữ liệu của khách hàng mua xe, theo dõi quá trình sử dụng xe của khách

2. Chăm sóc khách hàng sau mua xe: Khảo sát khách hàng mua xe mới theo định kỳ. Tổng hợp, phân tích, đánh giá các ý kiến của khách hàng

3. Chăm sóc khách hàng sau bảo hành: Khảo sát chất lượng bảo hành cho khách hàng sau khi thực hiện công việc bảo hành. Tổng hợp, phân tích, đánh giá các ý kiến của khách hàng

4. Theo dõi khiếu nại khách hàng: Tiếp nhận thông tin khiếu nại từ khách hàng và chuyển đến các phòng ban liên quan để giải quyết.

5. Báo cáo cho BGĐ các hoạt động của bộ phận CRM