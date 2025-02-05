Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Hải An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

• Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ logistics nội địa theo tuyến hàng của Công ty (Door – Door container nội địa) đường biển, đường bộ, đường sắt

• Thu thập thông tin khách hàng, thị trường, thông tin đối thủ cạnh tranh, các hãng tàu vận tải.

• Xây dựng phương án kinh doanh, soạn thảo, hợp đồng đàm phán với khách hàng.

• Chăm sóc khách hàng, tăng sản lượng khai thác

• Lập booking, xin lệnh cấp vỏ/ kết hợp/ hạ hàng đối với từng khách hàng.

• Phối hợp với bộ phận điều vận đảm bảo kế hoạch đóng/ trả hàng của khách hàng

• Đối chiếu sản lượng/ cước vận chuyển hàng tháng với khách hàng mình chăm sóc

• Thực hiện công việc báo cáo, công nợ, bảng kê, chứng từ khác theo quy định.

• Công việc khác theo yêu cầu.