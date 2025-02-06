Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Hallo English làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 Triệu

Mức lương 400 - 500 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 400 - 500 Triệu

- Quản lý danh sách lớp học , tiếp nhận xử lý thông tin dữ liệu các buổi học hằng ngày.

- Quản trị hệ thống lớp học trực tuyến, hệ thống báo cáo số liệu vận hành của sản phẩm

- Giám sát quy trình vận hành nội bộ các phòng ban liên quan.

- QC đánh giá chất lượng học viên, hỗ trợ kịch bản giao tiếp của đội ngũ CTV vận hành.

- Xây dựng kế hoạch, quy trình vận hành và quản trị hệ thống học tập trực tuyến

- Thống kê & phân tích các số liệu vận hành phục vụ cho hoạt động dự báo, quản trị hệ thống.

Với Mức Lương 400 - 500 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop, ưu tiên có kinh nghiệm liên quan

- Tiếng anh (giao tiếp cơ bản, vì sẽ có trao đổi với học viên và giáo viên nước ngoài)

- Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng

- Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng; quan tâm đến khách hàng để giúp học viên thực sự tiến bộ qua quá trình học.

- Trung thực, tỉ mỉ, tận tâm với công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Hallo English Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Hallo English

