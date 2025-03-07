Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Doyoe Ambition Trading Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Doyoe Ambition Trading Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Doyoe Ambition Trading Co.,Ltd
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Doyoe Ambition Trading Co.,Ltd

Chăm sóc/Hỗ trợ học viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại Doyoe Ambition Trading Co.,Ltd

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 38/1 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tóm tắt vị trí:
Chịu trách nhiệm quản lý công việc chăm sóc khách hàng trực tuyến cho cửa hàng, đồng thời hỗ trợ quy trình gửi hàng offline một cách hiệu quả.
Mô tả công việc:
1. Phụ trách công việc CSKH online cho shop, xử lý và ghi chép các thắc mắc và vấn đề thường gặp của khách hàng.
2. Thành thạo quy trình nghiệp vụ và chính sách marketing của công ty, kịp thời phản hồi và giải quyết thắc mắc của khách hàng.
3. Tổng kết, phân loại, sắp xếp dữ liệu CSKH định kỳ và báo cáo với team.
4. Hỗ trợ sắp xếp tối ưu hoá danh mục trợ giúp CSKH.
5. Hỗ trợ quy trình gửi hàng offline.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm CSKH trên sàn TMĐT (ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp nếu không có kinh nghiệm.)
2. Thành thạo sử dụng hệ thống quản lý sàn TMĐT, đánh máy nhanh, giao tiếp giỏi.
3. Có năng lực phục vụ, nhiệt tình, kiên nhẫn với khách hàng, tư duy nhạy bén, có khả năng giải quyết vấn đề cấp bách một cách độc lập.

Tại Doyoe Ambition Trading Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Doyoe Ambition Trading Co.,Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Doyoe Ambition Trading Co.,Ltd

Doyoe Ambition Trading Co.,Ltd

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1/26A Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

