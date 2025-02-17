Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tập Đoàn Bất Động Sản An Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

• Khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản căn hộ nhằm hoàn thành các chỉ

tiêu kinh doanh được giao.

• Tư vấn giải pháp tài chính về bất động sản căn hộ hoặc bất động sản cao cấp.

• Cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng.

• Cập nhật kiến thức về sản phẩm để trau dồi kỹ năng bán hàng, quảng bá hình ảnh công ty

đến khách hàng một cách chuyên nghiệp.

• Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, thủ tục mua bán trong quá

trình chăm sóc khách hàng; chăm sóc khách hàng theo chương trình chung của Công ty.

• Phát triển mối quan hệ khách hàng và luôn tìm kiếm những kênh khách hàng mới.

• Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng/ Giám đốc Kinh doanh.