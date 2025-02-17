Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tập Đoàn Bất Động Sản An Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại Tập Đoàn Bất Động Sản An Gia
- Hồ Chí Minh: 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
• Khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản căn hộ nhằm hoàn thành các chỉ
tiêu kinh doanh được giao.
• Tư vấn giải pháp tài chính về bất động sản căn hộ hoặc bất động sản cao cấp.
• Cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng.
• Cập nhật kiến thức về sản phẩm để trau dồi kỹ năng bán hàng, quảng bá hình ảnh công ty
đến khách hàng một cách chuyên nghiệp.
• Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, thủ tục mua bán trong quá
trình chăm sóc khách hàng; chăm sóc khách hàng theo chương trình chung của Công ty.
• Phát triển mối quan hệ khách hàng và luôn tìm kiếm những kênh khách hàng mới.
• Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng/ Giám đốc Kinh doanh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ du lịch, khách sạn...
• Hoặc sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại, ngoại thương, ngân hàng, tài chính...
Tại Tập Đoàn Bất Động Sản An Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Bất Động Sản An Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
