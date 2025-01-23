Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

BIDV chỉ nhận hồ sơ qua website: https://tuyendung.bidv.com.vn/tin-tuyen-dung/494/chuyen-vien-quan-ly-khach-hang-khong-yeu-cau-kinh-nghiem.html

BIDV chỉ nhận hồ sơ qua website

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quản lý khách hàng không yêu cầu kinh nghiệm

Vị trí tuyển dụng

Số lượng: 9

Số lượng

Nơi làm việc: Chi nhánh Chợ Lớn, Cần Thơ, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Lạch Tray, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Mộc Hóa

Nơi làm việc

Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025 - 10/02/2025

Hạn nộp hồ sơ

24/01/2025 - 10/02/2025

Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng Khối Chi nhánh 01/2025

Đợt tuyển dụng:

Tuyển dụng Khối Chi nhánh 01/2025

1. Công tác chuyên môn

- Tìm kiếm, lựa chọn, tiếp cận đối tượng khách hàng có tiềm năng sử dụng các

sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; Tư vấn cho khách hàng lựa chọn sử dụng hợp lý các

sản phẩm, dịch vụ cơ bản của BIDV;

- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ đề nghị cung cấp sản phẩm,

dịch vụ theo quy định của BIDV; đàm phán với khách hàng về các điều kiện liên quan

đến quá trình cung cấp các sản phẩm, dịch vụ.

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị của khách hàng, phân tích và lập báo cáo, đề xuất cấp

có thẩm quyền quyết định việc bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho khách hàng;