Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty JUST IN TIME JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại Công ty JUST IN TIME JSC
- Hồ Chí Minh: 6th Floor, 5 Dong Da Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Mô tả công việc / Job Descriptions:
• Book chỗ với hãng tàu/Co-loader /Send booking request to carriers/co-loaders
• Gửi xác nhận chỗ cho khách hàng/Send Booking confirmation to customers
• Gửi SI/VGM cho hãng tàu/ co-loader/ Send SI/VGM to carriers/co-loaders
• Phát hành HBL cho khách hàng/Issue HBL and send it to customers.
• Gửi DN cho khách hàng/-Send debit notes to customer
• Làm CN trả các đối tác có liên quan đến lô hàng/-Issue credit notes
• Gửi Pre alert cho đại lý nước ngoài/Send Pre alert to aboard agent
• Phối hợp với nhân viên kinh doanh điều phối làm hàng và giải quyết các vấn đề xảy ra (nếu có)
• Co-operate with salesperson to handle shipments and solve the problem (if any)
• Các công việc khác theo sự điều động của trưởng phòng/Other duties as instructions of manager.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Giới tính/: Nam hoặc Nữ.
• Tốt nghiệp Đại học trở lên liên quan đến chuyên ngành XNK
• Graduated from Universities/ Colleges involved to import, export industries
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
