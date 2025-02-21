Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty JUST IN TIME JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Mô tả công việc / Job Descriptions:

• Book chỗ với hãng tàu/Co-loader /Send booking request to carriers/co-loaders

• Gửi xác nhận chỗ cho khách hàng/Send Booking confirmation to customers

• Gửi SI/VGM cho hãng tàu/ co-loader/ Send SI/VGM to carriers/co-loaders

• Phát hành HBL cho khách hàng/Issue HBL and send it to customers.

• Gửi DN cho khách hàng/-Send debit notes to customer

• Làm CN trả các đối tác có liên quan đến lô hàng/-Issue credit notes

• Gửi Pre alert cho đại lý nước ngoài/Send Pre alert to aboard agent

• Phối hợp với nhân viên kinh doanh điều phối làm hàng và giải quyết các vấn đề xảy ra (nếu có)

• Co-operate with salesperson to handle shipments and solve the problem (if any)

• Các công việc khác theo sự điều động của trưởng phòng/Other duties as instructions of manager.