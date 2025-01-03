Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên

Chăm sóc/Hỗ trợ học viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 414

- 416 TÂN PHÚ – NAM THÔNG 3

- S14

- Q7

- HCM

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tư vấn dịch vụ cho khách hàng trực tiếp và qua điện thoại. Tiếp nhận và xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng liên quan đến dịch vụ của Trung tâm Người cao tuổi;
• Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến dịch vụ bằng cách xác minh khiếu nại từ khách hàng; xác định nguyên nhân của vấn đề; lựa chọn và giải thích giải pháp tốt nhất; hỗ trợ hoặc điều chỉnh tức thời; theo sát để đảm bảo vấn đề đã được giải quyết và làm hài lòng khách hàng.
• Thông báo khách hàng về các chương trình khuyến mãi, giảm giá.
• Thu thập thông tin khách hàng và phân tích nhu cầu khách hàng để đề xuất sản phẩm, dịch vụ tiềm năng với nhà quản lý.
• Tiếp nhận và tư vấn các đơn hàng từ số hotline, page, web trực tiếp của công ty
• Tuân thủ quy trình, hướng dẫn và chính sách của công ty.
• Thực hiện báo cáo ngày, tuần, tháng, quý ... theo yêu cầu quản lí
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
• Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí tương đương trong lĩnh vực Y Tế, Sức khỏe, Bảo hiểm...
• Kiên nhẫn, có khả năng tương tác với tốt với người lớn tuổi là lợi thế

Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 414-416 Tân Phú, Khu Nam Thông 3-S14, Khu phố 6, P.Tân Phú, Q7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

