Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Tư vấn dịch vụ cho khách hàng trực tiếp và qua điện thoại. Tiếp nhận và xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng liên quan đến dịch vụ của Trung tâm Người cao tuổi;

• Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến dịch vụ bằng cách xác minh khiếu nại từ khách hàng; xác định nguyên nhân của vấn đề; lựa chọn và giải thích giải pháp tốt nhất; hỗ trợ hoặc điều chỉnh tức thời; theo sát để đảm bảo vấn đề đã được giải quyết và làm hài lòng khách hàng.

• Thông báo khách hàng về các chương trình khuyến mãi, giảm giá.

• Thu thập thông tin khách hàng và phân tích nhu cầu khách hàng để đề xuất sản phẩm, dịch vụ tiềm năng với nhà quản lý.

• Tiếp nhận và tư vấn các đơn hàng từ số hotline, page, web trực tiếp của công ty

• Tuân thủ quy trình, hướng dẫn và chính sách của công ty.

• Thực hiện báo cáo ngày, tuần, tháng, quý ... theo yêu cầu quản lí

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.