Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Tiếp nhận và chủ động tư vấn/ giới thiệu/ bán chéo phù hợp theo yêu cầu của khách hàng liên quan đến sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại Vietjet air qua kênh tổng đài, email, website…

- Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, khiếu nại,.. theo yêu cầu khách hàng liên quan đến quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ tại Vietjet Air như đặt chỗ, thay đổi chỗ ngồi, nâng hạng, hoàn vé…

- Tiếp nhận và ghi nhận đầy đủ các yêu cầu khách hàng chuyển bộ phận xử lý/hệ thống xử lý đầy đủ thông tin theo quy định.

- Ghi nhận các góp ý của khách hàng để tổng hợp các ý kiến cải tiến chất lượng dịch vụ, sản phẩm dịch vụ tại Vietjet Air.

- Thực hiện các công việc khác phù hợp theo quản lý trực tiếp quy định chức danh tại từng thời kỳ chấp nhận làm việc xoay ca 24/7.