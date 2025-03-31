Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)

Chăm sóc/Hỗ trợ học viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 345 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận và chủ động tư vấn/ giới thiệu/ bán chéo phù hợp theo yêu cầu của khách hàng liên quan đến sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại Vietjet air qua kênh tổng đài, email, website…
- Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, khiếu nại,.. theo yêu cầu khách hàng liên quan đến quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ tại Vietjet Air như đặt chỗ, thay đổi chỗ ngồi, nâng hạng, hoàn vé…
- Tiếp nhận và ghi nhận đầy đủ các yêu cầu khách hàng chuyển bộ phận xử lý/hệ thống xử lý đầy đủ thông tin theo quy định.
- Ghi nhận các góp ý của khách hàng để tổng hợp các ý kiến cải tiến chất lượng dịch vụ, sản phẩm dịch vụ tại Vietjet Air.
- Thực hiện các công việc khác phù hợp theo quản lý trực tiếp quy định chức danh tại từng thời kỳ chấp nhận làm việc xoay ca 24/7.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 20 đến 35 tuổi.
- Trình độ: Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Tiếng Anh lưu loát
Tiếng Anh lưu loát
- Vi tính văn phòng tốt.

Tại Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)

Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Galaxy Innovation Hub, Road D1, Hi-Tech Park, District 9, HCMC.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

