Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY TNHH ESTATEMANNER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh:

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Giao tiếp với khách hàng qua điện thoại, email và các kênh truyền thông xã hội.

• Giải đáp các câu hỏi và giải quyết vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

• Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của công ty.

• Theo dõi và ghi nhận phản hồi của khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ.

• Thực hiện các báo cáo hàng ngày về tình hình chăm sóc khách hàng.

• Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết để đảm bảo trải nghiệm khách hàng hoàn hảo.

• Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ và quy trình làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kỹ năng giao tiếp tốt

• Khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề hiệu quả.

• Kiến thức về các hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một lợi thế.

• Sử dụng thành thạo Microsoft Office và các phần mềm hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

• Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

• Thái độ tích cực, cầu tiến và sẵn sàng học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH ESTATEMANNER Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ESTATEMANNER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin