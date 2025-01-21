Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY TNHH ESTATEMANNER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY TNHH ESTATEMANNER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ESTATEMANNER
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY TNHH ESTATEMANNER

Chăm sóc/Hỗ trợ học viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại CÔNG TY TNHH ESTATEMANNER

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Giao tiếp với khách hàng qua điện thoại, email và các kênh truyền thông xã hội.
• Giải đáp các câu hỏi và giải quyết vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
• Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của công ty.
• Theo dõi và ghi nhận phản hồi của khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ.
• Thực hiện các báo cáo hàng ngày về tình hình chăm sóc khách hàng.
• Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết để đảm bảo trải nghiệm khách hàng hoàn hảo.
• Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ và quy trình làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kỹ năng giao tiếp tốt
• Khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề hiệu quả.
• Kiến thức về các hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một lợi thế.
• Sử dụng thành thạo Microsoft Office và các phần mềm hỗ trợ chăm sóc khách hàng.
• Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.
• Thái độ tích cực, cầu tiến và sẵn sàng học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH ESTATEMANNER Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ESTATEMANNER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ESTATEMANNER

CÔNG TY TNHH ESTATEMANNER

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-cham-soc-ho-tro-hoc-vien-thu-nhap-thuong-luong-tai-ho-chi-minh-job313031
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
Hạn nộp: 14/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ms Ngân English
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Ms Ngân English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 700 USD
Ms Ngân English
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 350 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Hạn nộp: 14/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fushan Technology Vietnam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Fushan Technology Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
Fushan Technology Vietnam
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Bank Vietnam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Shinhan Bank Vietnam
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 600 USD
Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Hạn nộp: 08/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
Hạn nộp: 14/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ms Ngân English
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Ms Ngân English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 700 USD
Ms Ngân English
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 350 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Hạn nộp: 14/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fushan Technology Vietnam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Fushan Technology Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
Fushan Technology Vietnam
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Bank Vietnam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Shinhan Bank Vietnam
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 600 USD
Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Hạn nộp: 08/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công Ty TNHH Wonchang Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Wonchang Logistics
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Navigos Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu Navigos Group
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công Ty TNHH Line Pilates làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 500 USD Công Ty TNHH Line Pilates
300 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trusting Social
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tập Đoàn Bất Động Sản An Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Bất Động Sản An Gia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công Ty TNHH MTV Vinschool làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 USD Công Ty TNHH MTV Vinschool
15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY TNHH ESTATEMANNER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ESTATEMANNER
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Shinhan Bank Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công Ty TNHH Geniebook Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Geniebook Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Innovature Consulting Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 28 Triệu Innovature Consulting Co., Ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Hong Leong BANK Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hong Leong BANK Vietnam Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty JUST IN TIME JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty JUST IN TIME JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công Ty TNHH Geniebook Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Geniebook Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công Ty TNHH Geniebook Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Geniebook Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 600 USD Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên 7-Eleven Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận 7-Eleven Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Shinhan Bank Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Doyoe Ambition Trading Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Doyoe Ambition Trading Co.,Ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CTY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CTY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trusting Social
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công Ty TNHH Nha Khoa Hoa Hồng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Nha Khoa Hoa Hồng
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Concentrix làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 880 - 920 USD Concentrix
880 - 920 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Fastboy Marketing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 15 USD Fastboy Marketing
400 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ILA Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 600 USD Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Shinhan Bank Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm