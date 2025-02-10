Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS

Chăm sóc/Hỗ trợ học viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5th Floor, LA VELA Office 11A Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Quản lý các hoạt động tổng thể của phòng CUS: Chịu trách nhiệm quản lý đạt hiệu quả cao và thành công về năng suất lao động của nhân viên. Kiểm soát chất lượng dịch vụ tốt nhất.
- Nâng cao, cải tiến quy trình phát hành làm hàng nội bộ, quy trình làm hàng với từng khách hàng, quy trình xử lý các tình huống phát sinh. Quản lý công việc thông qua hệ thống các quy trình và nguyên tắc.
- Lưu chuyển thông tin hiệu quả và báo cáo sự việc lên ban giám đốc kịp thời và hiệu quả.
- Lập kế hoạch, phân công và chỉ đạo công việc cho các CUS.
- Thực hiện các nhiệm vụ: Phân công phân nhiệm vụ cho nhân viên và triển khai đến team. Luôn sáng tạo và phán đoán được tình huống. giải quyết vấn đề của nhân viên, khách hàng, đối tác liên quan đế vấn đề chứng từ… và thiết lập các kế hoạch hành động khắc phục; tạo động lực cho nhân viên.
- Duy trì môi trường làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách thiết lập, tuân theo và thực thi các tiêu chuẩn, tuân thủ các quy định của công ty.
- Hỗ trợ và phối hợp với Phòng Kế toán trong việc thu hồi tín dụng và dừng cung cấp booking cho khách hàng không thanh toán.
- Giải quyết các khiếu nại về hàng hóa của khách hàng, Đại lý ( khi cần thiết ) - Giải quyết các vấn đề phát sinh từ agent, Sale, khách hàng.
- Thực hiện các yêu cầu khác đúng chuyên môn từ cấp trên và Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 5, Văn phòng LA VELA 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

