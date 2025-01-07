Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Innovature Consulting Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 28 Triệu

1. VỀ INNOVATURE:

Innovature BPO là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ và giải pháp Business Process Outsourcing về tài chính-kế toán, phân tích dữ liệu, chăm sóc khách hàng và chỉnh sửa hình ảnh,... cho các khách hàng ở nhiều thị trường lớn như Bắc Mỹ, Úc và châu Á - Thái Bình Dương. Hiện tại, Innovature đang có văn phòng tại 3 thành phố lớn: TP.HCM (Việt Nam), Cebu (Philippines) và Texas (Mỹ). Sở hữu một đội ngũ đa quốc gia - đa văn hoá, Innovature luôn tập trung vào việc thu hút, phát triển và giữ chân những nhân viên tài năng, để đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp luôn đạt chuẩn cao nhất.

2. TÓM TẮT DỰ ÁN

Khách hàng của chúng tôi là một công ty chăm sóc sức khỏe có trụ sở tại Hoa Kỳ, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được thiết kế phù hợp với các cộng đồng đa dạng bằng cách kết hợp các phương pháp chữa bệnh truyền thống với các liệu pháp y tế hiện đại. Họ thúc đẩy sức khỏe tổng thể và nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của các thành viên thông qua một phương pháp chăm sóc toàn diện.

3. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Hỗ trợ khách hàng hiểu rõ về quyền lợi và các gói chăm sóc sức khỏe qua điện thoại, email

- Giải quyết các vấn đề của khách hàng bằng cách xác định nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý. Chuyển các vấn đề phức tạp lên quản lý khi cần thiết