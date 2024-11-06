Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH OCean Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Ocean Capital, số 188, đường Bưởi, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc

Tư vấn bán hàng và cung cấp thông tin tới khách hàng các chương trình giảm giá, khuyến mãi nhằm đạt doanh thu KPI mục tiêu theo kế hoạch kinh doanh chung.

Chăm sóc khách hàng đã mua sản phẩm của Công ty, tuân thủ lịch chăm khách và mục tiêu công việc theo kế hoạch kinh doanh của cấp Quản lý.

Hỗ trợ khách hàng đặt hàng, giải quyết đổi hàng, hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng, tuân thủ theo đúng quy định về chính sách khách hàng của công ty.

Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm.

Đề xuất ý tưởng về các chương trình, ưu đãi nhằm thu hút khách hàng cũ và tối ưu doanh số.

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính : Nữ;

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng;

Đã có kinh nghiệm sale hoặc CSKH mảng mỹ phẩm;

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản;

Khả năng xử lý tình huống tốt, có kiến thức về mỹ phẩm và chăm sóc da.

Quyền Lợi

Thu nhập: Lương cứng 7-12 triệu/tháng + phụ cấp 35k/ngày + % hoa hồng hấp dẫn (tổng thu nhập bình quân 15-30 triệu)

Thưởng đầy đủ các dịp lễ, tết theo chế độ;

Tham gia đầy đủ quyền lợi của người lao động: BHYT, BHXH...;

Du lịch nghỉ mát hằng năm, liên hoan hàng tháng;

Được đào tạo bài bản, có lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, chủ động sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển

