Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần ô tô con đường mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kim Chung, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Gọi điện mời khách hàng làm dịch vụ. Lên lịch hẹn với khách hàng. Tiếp đón khách hàng Gọi điện, chăm sóc, duy trì, phát triển khách hàng dịch vụ. Tham mưu cho GĐ DV về chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và BGĐ

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 23 tuổi, tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên. Ngoại hình ưa nhìn, không nói lắp, nói giọng địa phương. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Giao tiếp tốt, tự tin. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực marketing tiếp thị, chăm sóc khách hàng, bán hàng...

Tại Công ty Cổ phần ô tô con đường mới Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7-15 triệu, có phụ cấp ăn trưa. Được tham gia vào môi trường trẻ trung, năng động. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc; thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng lương thứ 13, du lịch hàng năm. Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Cơ hội được làm việc trực tiếp, học hỏi kinh nghiệm từ BGĐ. Chế độ khác theo cơ chế phúc lợi của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ô tô con đường mới

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.