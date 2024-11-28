Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH RECOVERY MODE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH RECOVERY MODE
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH RECOVERY MODE

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 30 Đường số 4, An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Công việc chính:
Cung cấp dịch vụ khách hàng, giải đáp thắc mắc giới thiệu, hướng dẫn, tư vấn dịch vụ cho khách hàng. Chốt sale.
Lên lịch hẹn, sắp xếp lịch hẹn và xử lý các thủ tục đăng ký hồ sơ và thanh toán membership
Nhiệm vụ hành chính và hỗ trợ các việc khác khi cần
Duy trì sự sạch sẽ ngăn nắp khu vực làm việc, khu vực chung và vật tư của trung tâm

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm xoay ca, 6.5 tiếng từ T2-6 xoay ca + 9 tiếng vào ngày T7 hoặc CN.
Có chơi thể thao
Dễ nhìn, yêu thích đam mê vận động thể thao và các hoạt động thể chất, sức khoẻ tốt
Nghe nói đọc viết Tiếng Anh lưu loát (bao gồm email, chat online, trực tiếp và cuộc gọi)
Tính tình vui vẻ, hoà đồng và xử lý tốt vấn đề , năng động tích cực
Đã có kinh nghiệm về Customer Service là một lợi thế lớn
Ham học hỏi những điều mới và cầu tiến
Linh hoạt, biết suy nghĩ và giải quyết vấn đề khéo léo
Biết sử dụng Microsoft Office Suite
Quan tâm và yêu thích công việc hướng đến lĩnh vực sức khoẻ cộng đồng

Tại CÔNG TY TNHH RECOVERY MODE Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc môi trường 100% Tiếng Anh. Sếp là người Anh.
Lương 8tr8 Gross (thử việc 2 tháng nhận full lương)
2% HOA HỒNG khi khách mua membership (từ 1 triệu trở lên)
Lương tháng 13
BHXH (khi tham gia HĐ chính thức)
Đồng phục
Tham gia các hoạt động thể chất cùng với công ty và event, workshop
Được sử dụng các dịch vụ phục hồi tại trung tâm MIỄN PHÍ
Chương trình discount cho bạn bè và gia đình khi sử dụng dịch vụ tại trung tâm
Mở cộng các mối quan hệ và đóng góp tích cực vào sức khoẻ của cộng đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RECOVERY MODE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 30 Đường số 4, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

