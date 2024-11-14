Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 115 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Mức lương
85 - 115 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 99 Tân Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 85 - 115 Triệu

Nhận và đặt lịch hẹn cho khách hàng qua tổng đài và các nền tảng MXH
Liên hệ với các bác sĩ, đối tác để đáp ứng yêu cầu đặt lịch khám và sử dụng dịch vụ của khách hàng
Cập nhật thông tin về lịch khám của bác sĩ và khách hàng cho các phòng ban liên quan để phối hợp công việc
Tiếp nhận các câu hỏi thắc mắc, yêu cầu trước và sau thăm khám của khách hàng qua điện thoại hoặc các nền tảng MXH để phối hợp với các phòng ban liên quan xử lý
Ghi nhận và phối hợp xử lý các khiếu nại của khách hàng qua tổng đài và các kênh online hoặc báo cáo ngay cho quản lý trực tiếp để giải quyết đối với các vấn đề nghiêm trọng, cấp bách
Liên hệ và chăm sóc các khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ, hỗ trợ kịp thời các vấn đề khách hàng gặp phải
Liên hệ để nhắc lịch và đặt lịch tái khám cho khách hàng
Báo cáo các công việc đã hoàn thành theo tuần, tháng
Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 85 - 115 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ, y tế
Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn
Nhanh nhẹn, hoạt bát
Ân cần, nhẹ nhàng với đồng nghiệp và khách hàng
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI Thì Được Hưởng Những Gì

35.000 VNĐ/ bữa ăn trưa (Làm việc từ 8 tiếng trở lên hoặc qua ca trưa)
12 ngày nghỉ phép/năm có hưởng lương
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách của Công ty
Quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho nhân viên và gia đình theo chính sách của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa VOV, 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

