Tuyển Customer Success Công ty TNHH Vina Payroll Outsourcing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 5 Triệu

Là thành viên đội chăm sóc khách hàng, một trong những vị trí quan trọng nhất khi bạn sẽ làm việc với người dùng xuyên suốt thời gian sử dụng, để mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất. Bạn chính là người giúp khách hàng dễ dàng vận hành hệ thống, cảm nhận được giá trị giải pháp công nghệ của VPO cung cấp.

Công việc của bạn sẽ chuẩn bị từ giai đoạn đội tư vấn tiếp xúc người dùng và thực sự bắt đầu khi người dùng ký kết hợp đồng.