Tuyển Customer Success Công ty TNHH Vina Payroll Outsourcing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 5 Triệu

Công ty TNHH Vina Payroll Outsourcing
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty TNHH Vina Payroll Outsourcing

Customer Success

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Success Tại Công ty TNHH Vina Payroll Outsourcing

Mức lương
Đến 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 11, tòa nhà Rox, 180

- 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương Đến 5 Triệu

Là thành viên đội chăm sóc khách hàng, một trong những vị trí quan trọng nhất khi bạn sẽ làm việc với người dùng xuyên suốt thời gian sử dụng, để mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất. Bạn chính là người giúp khách hàng dễ dàng vận hành hệ thống, cảm nhận được giá trị giải pháp công nghệ của VPO cung cấp.
Công việc của bạn sẽ chuẩn bị từ giai đoạn đội tư vấn tiếp xúc người dùng và thực sự bắt đầu khi người dùng ký kết hợp đồng.

Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Mong muốn phát triển về hoạt động chăm sóc khách hàng.
2. Có hứng thú lắng nghe và giải quyết vấn đề
3. Có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh. Biết tiếng Nhật là một lợi thế.
4. Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH Vina Payroll Outsourcing Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên chính thức:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vina Payroll Outsourcing

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Vina Payroll Outsourcing

Công ty TNHH Vina Payroll Outsourcing

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

