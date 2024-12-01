Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH VYMEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH VYMEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

CÔNG TY TNHH VYMEX
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2024
CÔNG TY TNHH VYMEX

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH VYMEX

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Adana Complex, lô 3, khu A1

- A2

- A3 Cự Khối, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Chăm sóc khách hàng cũ dựa trên mối quan hệ từ công ty đã có
- Gửi mẫu vải và theo dõi báo kết quả cho khách, khách cần gửi mẫu thì truyền đạt lại thông tin cho bộ phận kỹ thuật để cắt gửi khách.
- Khảo sát thị trường, khách hàng mới nếu có sẽ là doanh số của sale.
- Các công việc được giao khác

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhận ứng viên mới ra trường, hỗ trợ đào tạo từ đầu
- Nam, Tiếng anh cơ bản
- Tốt nghiệp khoa dệt may là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH VYMEX Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: Từ 8 - 12 triệu (Thoả thuận theo năng lực) + Thưởng % doanh số trên đầu khách hàng
- Lương cơ bản: Từ 8 - 12 triệu (Thoả thuận theo năng lực)
+ Thưởng % doanh số trên đầu khách hàng
- Được đào tạo các kỹ năng khi chưa có kinh nghiệm đến khi thành thạo
- Được up lương hàng năm dựa trên năng lực làm việc.
- Được hưởng các chế độ theo quy định ( Đóng BHXH, nghỉ lễ Tết, lương tháng thứ 13, du lịch...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VYMEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VYMEX

CÔNG TY TNHH VYMEX

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, Hẻm 68/68/15 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

