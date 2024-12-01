Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH VYMEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Adana Complex, lô 3, khu A1 - A2 - A3 Cự Khối, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Chăm sóc khách hàng cũ dựa trên mối quan hệ từ công ty đã có

- Gửi mẫu vải và theo dõi báo kết quả cho khách, khách cần gửi mẫu thì truyền đạt lại thông tin cho bộ phận kỹ thuật để cắt gửi khách.

- Khảo sát thị trường, khách hàng mới nếu có sẽ là doanh số của sale.

- Các công việc được giao khác

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhận ứng viên mới ra trường, hỗ trợ đào tạo từ đầu

- Nam, Tiếng anh cơ bản

- Tốt nghiệp khoa dệt may là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH VYMEX Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: Từ 8 - 12 triệu (Thoả thuận theo năng lực) + Thưởng % doanh số trên đầu khách hàng

- Lương cơ bản: Từ 8 - 12 triệu (Thoả thuận theo năng lực)

+ Thưởng % doanh số trên đầu khách hàng

- Được đào tạo các kỹ năng khi chưa có kinh nghiệm đến khi thành thạo

- Được up lương hàng năm dựa trên năng lực làm việc.

- Được hưởng các chế độ theo quy định ( Đóng BHXH, nghỉ lễ Tết, lương tháng thứ 13, du lịch...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VYMEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin