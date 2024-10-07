Tuyển Chỉ Huy Trưởng Công Trình thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Miền Nam
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản lý, điều hành công trình thi công đáp ứng tiến độ, chất lượng và an toàn
Kiểm soát chi phí nhằm tối đa hóa lợi nhuận
Đại diện công ty làm việc với các đối tác tại công trình
Bố trí, điều phối công việc các nhận sự BCH, Thầu phụ/Tổ đội/công nhân tại công trình
Chủ trì, ký duyệt các công tác hồ sơ vật tư, trình duyệt, nghiệm thu, thanh toán
Chủ trì công tác thực hiện hồ sơ thanh toán và bảo vệ khối lượng với CĐT/Thầu chính
Kiểm tra, kiểm soát và xác nhận khối lượng thanh toán của Thầu phụ
Đánh giá, xếp loại nhân sự BCH công trình
Báo cáo tất cả các hoạt động của công trình cho Ban Giám Đốc
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành (Điện/CTN/ACMV/PCCC/Truyền thông thông tin)
Tin học: Sử dụng tốt các phần mềm Autocad, tin học văn phòng
Chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề GSTC hạng I, II
Kỹ năng: Giao tiếp tốt, có thể tìm hiểu một số tài liệu tiếng Anh kỹ thuật cơ bản
Kinh nghiệm: từ 5 năm làm việc chuyên ngành trở lên hoặc 3 năm ở vị trí tương đương
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Sẵn sàng đi công tác xa khi cần thiết
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập ổn định. Không nợ lương. Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Phúc lợi tốt theo chế độ Công ty gồm: trợ cấp công tác xa từ 10%-30%Lương, hỗ trợ chi phí nhà trọ công trình, phép công tác xa và chi phí di chuyển khi về phép theo chế độ công tác xa...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực xây dựng
Cơ hội thăng tiến trong công việc (có thể được cất nhắc làm QLDA..)
Lương tháng 13, thưởng hiệu suất công việc..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
