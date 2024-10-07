Tuyển Chỉ Huy Trưởng Công Trình thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Miền Nam

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý, điều hành công trình thi công đáp ứng tiến độ, chất lượng và an toàn Kiểm soát chi phí nhằm tối đa hóa lợi nhuận Đại diện công ty làm việc với các đối tác tại công trình Bố trí, điều phối công việc các nhận sự BCH, Thầu phụ/Tổ đội/công nhân tại công trình Chủ trì, ký duyệt các công tác hồ sơ vật tư, trình duyệt, nghiệm thu, thanh toán Chủ trì công tác thực hiện hồ sơ thanh toán và bảo vệ khối lượng với CĐT/Thầu chính Kiểm tra, kiểm soát và xác nhận khối lượng thanh toán của Thầu phụ Đánh giá, xếp loại nhân sự BCH công trình Báo cáo tất cả các hoạt động của công trình cho Ban Giám Đốc
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành (Điện/CTN/ACMV/PCCC/Truyền thông thông tin) Tin học: Sử dụng tốt các phần mềm Autocad, tin học văn phòng Chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề GSTC hạng I, II Kỹ năng: Giao tiếp tốt, có thể tìm hiểu một số tài liệu tiếng Anh kỹ thuật cơ bản Kinh nghiệm: từ 5 năm làm việc chuyên ngành trở lên hoặc 3 năm ở vị trí tương đương Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc Sẵn sàng đi công tác xa khi cần thiết
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định. Không nợ lương. Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Phúc lợi tốt theo chế độ Công ty gồm: trợ cấp công tác xa từ 10%-30%Lương, hỗ trợ chi phí nhà trọ công trình, phép công tác xa và chi phí di chuyển khi về phép theo chế độ công tác xa... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực xây dựng Cơ hội thăng tiến trong công việc (có thể được cất nhắc làm QLDA..) Lương tháng 13, thưởng hiệu suất công việc..
Liên Hệ Công Ty

