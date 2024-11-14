Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 136

- 138 Vành Đai Tây, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch Content Marketing.
Đưa ra và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu của Công ty.
Xây dựng và quản lý nội dung, kịch bản video/hình ảnh trên website, fanpage và các nền tảng khác của Công ty.
Phối hợp với designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh.
Chỉnh sửa, hiệu chỉnh và tối ưu nội dung chuẩn SEO.
Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.
Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.
Theo dõi, phân tích và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của Content Marketing và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên.
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.
Hỗ trợ công tác truyền thông nội bộ, tham gia tổ chức event (nếu có).
Báo cáo định kỳ cho Trưởng/Phó phòng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương;
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
Tư duy hình ảnh, nhạy bén trong nội dung;
Tư duy nhanh. Làm kế hoạch, báo cáo tốt, chi tiết rõ ràng;
Có tinh thần làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc, ham học hỏi;
Ưu tiên biết đến Học viện CEO miền Nam và Thầy Ngô Minh Tuấn;
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 - 15M;
Chính sách bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của pháp luật và Công ty;
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp;
Có cơ hội được đào tạo và tham gia các Khóa học giá trị của Học viện CEO miền Nam, CEO Holdings địa phương;
Sáng từ 08h30 - 12h00. Chiều 13h00 - 17h30 từ T2 - T6 (sáng T7 làm việc Online);
Nghỉ Lễ, Tết theo quy định chung của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

