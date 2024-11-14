Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 136 - 138 Vành Đai Tây, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch Content Marketing.

Đưa ra và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu của Công ty.

Xây dựng và quản lý nội dung, kịch bản video/hình ảnh trên website, fanpage và các nền tảng khác của Công ty.

Phối hợp với designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh.

Chỉnh sửa, hiệu chỉnh và tối ưu nội dung chuẩn SEO.

Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.

Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

Theo dõi, phân tích và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của Content Marketing và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên.

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.

Hỗ trợ công tác truyền thông nội bộ, tham gia tổ chức event (nếu có).

Báo cáo định kỳ cho Trưởng/Phó phòng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương;

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;

Tư duy hình ảnh, nhạy bén trong nội dung;

Tư duy nhanh. Làm kế hoạch, báo cáo tốt, chi tiết rõ ràng;

Có tinh thần làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc, ham học hỏi;

Ưu tiên biết đến Học viện CEO miền Nam và Thầy Ngô Minh Tuấn;

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 - 15M;

Chính sách bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của pháp luật và Công ty;

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp;

Có cơ hội được đào tạo và tham gia các Khóa học giá trị của Học viện CEO miền Nam, CEO Holdings địa phương;

Sáng từ 08h30 - 12h00. Chiều 13h00 - 17h30 từ T2 - T6 (sáng T7 làm việc Online);

Nghỉ Lễ, Tết theo quy định chung của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin