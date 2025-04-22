Tuyển Chuyên viên đấu thầu TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

TẬP ĐOÀN AMACCAO
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
TẬP ĐOÀN AMACCAO

Chuyên viên đấu thầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại TẬP ĐOÀN AMACCAO

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trụ sở chính tại Toà nhà vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Kiểm tra, bóc tách khối lượng và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật các hạng mục điện, điện nhẹ. Đề xuất phương án tối ưu;
Liên hệ nhà cung cấp, lập báo giá hệ thống điện, điện nhẹ, báo cháy theo công việc được giao;
Bảo vệ khối lượng và làm rõ hồ sơ chào thầu với khách hàng;
Tham gia hỗ trợ triển khai các dự án nội bộ liên quan đến M&E;
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành hệ thống điện các trường: ĐH Bách Khoa, ĐH Điện lực, ĐH Giao thông…;
Có kinh nghiệm từ 02 năm đấu thầu hệ điện/ ngành điện;
Có kinh nghiệm từ
02 năm
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, kiên nhẫn, không ngại khó.

Tại TẬP ĐOÀN AMACCAO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 - 22tr/tháng (Thỏa thuận);
Làm việc tại Tập đoàn lớn đa ngành - Tập đoàn AMACCAO;
Được hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng; thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;
Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;
Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN AMACCAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TẬP ĐOÀN AMACCAO

TẬP ĐOÀN AMACCAO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Toà nhà Vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

