Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô đất CN4.3 KCN Minh Phương, Khu KKT Đình Vũ

- Cát Hải, Hải An

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Theo kế hoạch đưa vào hoạt động Nhà máy Số 2 của Tập đoàn trong năm 2024, chúng tôi cần tuyển ứng viên vị trí chuyên viên Hành chính, công việc cụ thể như sau:
Công tác lễ tân và đón tiếp khách
Hàng ngày căn cứ theo lịch đón tiếp khách đến Nhà máy làm việc (tần suất dự kiến giai đoạn đầu từ 1 đoàn khách/ngày Khách là người nước ngoài) sắp xếp công tác đón tiếp khách như : Phối hợp cùng 1 nhân viên hành chính và 2 lễ tân chuẩn bị hoa quả, trà nước, menu thực đơn nếu khách ăn tại Nhà máy, xe đưa đón (nếu yêu cầu), sắp xếp mâm cơm khách . Kiểm soát các chi phí phát sinh, mua sắm tiếp đón các đoàn khách và ban lãnh đạo theo ngân sách được duyệt. Kiểm soát công tác lễ tân : tác phong, nề nếp làm việc
Hàng ngày căn cứ theo lịch đón tiếp khách đến Nhà máy làm việc (tần suất dự kiến giai đoạn đầu từ 1 đoàn khách/ngày Khách là người nước ngoài) sắp xếp công tác đón tiếp khách như : Phối hợp cùng 1 nhân viên hành chính và 2 lễ tân chuẩn bị hoa quả, trà nước, menu thực đơn nếu khách ăn tại Nhà máy, xe đưa đón (nếu yêu cầu), sắp xếp mâm cơm khách .
Kiểm soát các chi phí phát sinh, mua sắm tiếp đón các đoàn khách và ban lãnh đạo theo ngân sách được duyệt.
Kiểm soát công tác lễ tân : tác phong, nề nếp làm việc
2. Công tác quản lý bếp ăn, tạp vụ văn phòng .
Quản lý sắp xếp, phân công lịch làm việc của tổ tạp vụ đảm bảo vệ sinh trong khuôn viên Nhà máy theo quy định. Phối hợp cùng nhân viên hành chính quản lý bếp ăn tập thể : ca kíp làm việc, thực đơn, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Quản lý sắp xếp, phân công lịch làm việc của tổ tạp vụ đảm bảo vệ sinh trong khuôn viên Nhà máy theo quy định.
Phối hợp cùng nhân viên hành chính quản lý bếp ăn tập thể : ca kíp làm việc, thực đơn, an toàn vệ sinh thực phẩm.
3. Công tác quản lý văn phòng phẩm, bảo hộ lao động
Phối hợp với nhân viên hành chính quản lý mua sắm, cấp phát, tồn kho , chi phí theo ngân sách các khoản chi phí về văn phòng phẩm, bảo hộ lao động Thực hiện tiếp nhận đề xuất mua sắm, cấp phát theo quy định
Phối hợp với nhân viên hành chính quản lý mua sắm, cấp phát, tồn kho , chi phí theo ngân sách các khoản chi phí về văn phòng phẩm, bảo hộ lao động
Thực hiện tiếp nhận đề xuất mua sắm, cấp phát theo quy định
4. Công tác Truyền thông nội bộ
Phối hợp triển khai các chương trình truyền thông nội bộ của Nhà máy Tổ chức các sự kiện của công ty từ công tác: hậu cần, khánh tiết, ....
Phối hợp triển khai các chương trình truyền thông nội bộ của Nhà máy
Tổ chức các sự kiện của công ty từ công tác: hậu cần, khánh tiết, ....
5. Quản lý chung công tác hành chính tổng hợp tại Nhà máy dưới quyền của TBP HCNS .

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngoại hình ưa nhìn Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Hành chính tổng hợp trong các công ty sản xuất thường xuyên có khách nước ngoài đến làm việc có quy mô nhân sự từ 300 nhân sự trở lên (Bắt buộc) Năng động, nhiệt tình, chịu khó , bao quát công việc chung của bộ phận hành chính tốt Kỹ năng giao tiếp tốt, là người hiểu về công tác hậu cần khánh tiết tiếp đón khách . Kỹ năng quản lý công việc, sắp xếp điều phối công việc trong nhóm quản lý
Nữ tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngoại hình ưa nhìn
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Hành chính tổng hợp trong các công ty sản xuất thường xuyên có khách nước ngoài đến làm việc có quy mô nhân sự từ 300 nhân sự trở lên (Bắt buộc)
Năng động, nhiệt tình, chịu khó , bao quát công việc chung của bộ phận hành chính tốt
Kỹ năng giao tiếp tốt, là người hiểu về công tác hậu cần khánh tiết tiếp đón khách .
Kỹ năng quản lý công việc, sắp xếp điều phối công việc trong nhóm quản lý

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh , thưởng tháng lương 13 , thưởng các dịp lễ tết Điều chỉnh lương định kỳ theo quy định Mua BH sức khỏe 24/7 Du lịch du xuân , khám sức khỏe định kỳ hàng năm . Ăn ca miễn phí tại công ty Xe đưa đón các tuyến trung tâm thành phố
Lương thưởng cạnh tranh , thưởng tháng lương 13 , thưởng các dịp lễ tết
Điều chỉnh lương định kỳ theo quy định
Mua BH sức khỏe 24/7
Du lịch du xuân , khám sức khỏe định kỳ hàng năm .
Ăn ca miễn phí tại công ty
Xe đưa đón các tuyến trung tâm thành phố

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 4.3 MP khu CN Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

