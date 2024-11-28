Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu

- Phụ trách các công việc của Admin

- Phụ trách các công việc liên quan đến lĩnh vực nhân sự cho các văn phòng ở Việt Nam và ngoài Việt Nam

- Chào đón khách và kết nối họ với đội ngũ nhân viên tương ứng.

- Đặt vé xe, khách sạn, vé máy bay cho công ty/người nước ngoài khi có yêu cầu.

- Mua sắm đồ dùng thiết yếu cho văn phòng nếu được yêu cầu

- Tổ chức và phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động của nhân viên, sự kiện của công ty.

- Lập báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho HQ.

- Thu thập hóa đơn chi phí hàng tháng

- Hỗ trợ CNTT.

- Hỗ trợ quản lý cấp cao hơn: theo dõi bảng chấm công, giờ làm việc, quản lý hệ thống nhân sự.

- Lập các báo cáo liên quan.

- Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến nhân sự được phân công