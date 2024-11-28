Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM)
- Hải Phòng: Tòa nhà The May Legend, 55
- 57 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Phụ trách các công việc của Admin
- Phụ trách các công việc liên quan đến lĩnh vực nhân sự cho các văn phòng ở Việt Nam và ngoài Việt Nam
- Chào đón khách và kết nối họ với đội ngũ nhân viên tương ứng.
- Đặt vé xe, khách sạn, vé máy bay cho công ty/người nước ngoài khi có yêu cầu.
- Mua sắm đồ dùng thiết yếu cho văn phòng nếu được yêu cầu
- Tổ chức và phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động của nhân viên, sự kiện của công ty.
- Lập báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho HQ.
- Thu thập hóa đơn chi phí hàng tháng
- Hỗ trợ CNTT.
- Hỗ trợ quản lý cấp cao hơn: theo dõi bảng chấm công, giờ làm việc, quản lý hệ thống nhân sự.
- Lập các báo cáo liên quan.
- Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến nhân sự được phân công
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành kinh doanh quốc tế/tiếng Anh thương mại/ logistic
- Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, có khả năng làm việc dưới áp lực cao và tăng ca khi cần thiết
- Sử dụng thành thạo Microsoft Office. (Word, Excel,)
- Giao tiếp tốt tiếng Anh hoặc tiếng Trung
Tại CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI