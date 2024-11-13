Tuyển Customer Success Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60a Trường Sơn, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Là cầu nối phối hợp và hỗ trợ các phòng ban khác làm việc với khách hàng trước, trong và sau bán hàng:

+ Chuyên viên Hỗ trợ giao diện (OB Agent)

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng: hỗ trợ khách thiết lập website/app (tùy chỉnh giao diện, trỏ tên miền...).

Tư vấn và đề xuất ý kiến giúp khách hàng thiết lập giao diện, cài đặt cửa hàng online (phương thức vận chuyển, thanh toán, liên hệ...)

Khảo sát thu thập ý kiến khách hàng để góp phần cải thiện và phát triển sản phẩm.

Phối hợp hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan hoặc phát sinh do quản lý trực tiếp phân công.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRUNG THỰC, không ngại thử thách các task mới/ multi-task.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Biết sử dụng canva hoặc photoshop

Cẩn thận tỉ mỉ, không sai chính tả

Có kỹ năng giao tiếp với khách hàng và làm việc đội nhóm

Có tinh thần trách nhiệm cao

Có kỹ năng xử lý tình huống nhanh nhạy giải đáp các thắc mắc của khách hàng

Tại Công ty TNHH Mediastep Software VN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương:

+ Chuyên viên hỗ trợ giao diện (Onboarding Agent): Cơ bản 8Tr+ commission.

BHXH, BHYT theo qui định nhà nước

Thưởng quý, thưởng tháng 13, 14 theo hiệu suất công việc.

Review tăng lương mỗi 6 tháng hoặc 1 năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mediastep Software VN

