Tuyển IT phần mềm BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
IT phần mềm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 177 Đường N5, Khu nhà ở số 4 tại KĐTM Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh., Thủ Đức

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia công việc Manual QA phần mềm/ website bằng C# ASP.NET cho các dự án của công ty.
- Phối hợp với Quản lý và Nhóm Phát triển để làm rõ yêu cầu kinh doanh, tạo các tài liệu đặc tả nghiệp vụ.
- Tạo, triển khai, thực hiện test case, test plan theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ & báo cáo kết quả.
- Tham gia rà soát các tài liệu thiết kế giao diện, thiết kế kỹ thuật để nắm rõ các chức năng hệ thống, phát hiện sớm các vấn đề ngay từ giai đoạn thiết kế và phát triển.
- Kiểm soát, đánh giá quá trình phát triển phầm mềm, đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi triển khai chính thức.
- Đề xuất các tiêu chí, giải pháp thực hiện đảm bảo chất lượng phần mềm.
- Phối hợp với các nhóm để nhanh chóng xác định và giải quyết các vấn đề quan trọng có thể phát sinh, duy trì tính toàn vẹn của hệ thống và hỗ trợ ngay lập tức khi cần.
- Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu.
- Công việc chi tiết tùy thuộc vào năng lực, kinh nghiệm, sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ. Ưu tiên Nam.
- Tuổi: dưới 40 tuổi.
- Trình độ: Từ Cao đẳng trở lên.
- Chuyên ngành: Công nghệ thông tin.
- Kinh nghiệm:
+ Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
+ Ưu tiên có kinh nghiệm trong các dự án hệ thống y tế.
+ Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm ở vị trí tương đương.
- Kỹ năng:
Kỹ năng:
+ Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.
+ Có khả năng đọc và phân tích tài liệu.
+ Có khả năng viết báo cáo, test case tốt.
+ Có khả năng tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp tốt.
+ Khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp với các nhóm.
+ Chủ động trong công việc đảm bảo đúng deadline cũng như chất lượng sản phẩm.
- Điểm cộng:
+ Có kinh nghiệm ở vị trí QA, đặc biệt là trong các dự án hệ thống y tế.
+ Tiếng Anh: đọc, hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành và tiếng Anh giao tiếp.

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận, tùy theo năng lực.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao cùng với các trang thiết bị hiện đại.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
- Đào tạo: Được tham gia các khóa đào tạo theo luật định và các khóa nâng cao kiến thức chuyên môn.
Đào tạo:
- Bảo hiểm: Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Bảo hiểm:
- Lương tháng 13, thưởng lễ, tết.
Lương tháng 13, thưởng lễ, tết
- Khám sức khỏe: Được khám sức khoẻ định định kỳ.
Khám sức khỏe:
- Chế độ khác: Được tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch hằng năm và các chế độ khác theo luật định.
-
Chế độ khác:
- Thưởng, các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách của Công ty.
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Sáng Thứ 7 (8:00 – 12:00 và 13:30 - 17:30).
- Địa điểm làm việc: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SIS SOFT.
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SIS SOFT
Địa Chỉ: 177 Đường N5, Khu nhà ở số 4 tại KĐTM Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 397, Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

