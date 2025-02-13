Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: • Lương cứng, lương KPIs, tháng lương 13 và thưởng hiệu quả công việc theo năng lực • Bảo hiểm sức khỏe PVI • Lộ trình thăng tiến rõ ràng (nâng bậc hàng năm Chuyên viên - Chuyên viên chính - Chuyên viên cao cấp - Trưởng nhóm) • Được tham gia các khóa đào tạo nhằm phát triển năng lực cá nhân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm ngân hàng dành cho Khách hàng cá nhân

• Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục

• Tham gia các Chương trình tiếp thị sản phẩm của SeABank tới đối tượng KHCN

• Hoàn thành chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ

• Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng Phòng Khách hàng cá nhân, Ban Giám đốc Chi nhánh

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên đang đợi bằng, mới tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Thương mại, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...

• Hoặc ứng viên có kinh nghiệm bán hàng ngành Bất động sản, Chứng khoán, Bảo hiểm, Tài chính,...có kiến thức cơ bản về ngân hàng, sản phẩm ngân hàng

• Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy nhanh nhạy, đam mê và yêu thích công việc bán hàng

• Khả năng chịu áp lực cao, tuân thủ kỷ luật, ý thức trách nhiệm, chủ động với công việc

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin