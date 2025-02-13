Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 10 - 15 Triệu

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: • Lương cứng, lương KPIs, tháng lương 13 và thưởng hiệu quả công việc theo năng lực • Bảo hiểm sức khỏe PVI • Lộ trình thăng tiến rõ ràng (nâng bậc hàng năm Chuyên viên

- Chuyên viên chính

- Chuyên viên cao cấp

- Trưởng nhóm) • Được tham gia các khóa đào tạo nhằm phát triển năng lực cá nhân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm ngân hàng dành cho Khách hàng cá nhân
• Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục
• Tham gia các Chương trình tiếp thị sản phẩm của SeABank tới đối tượng KHCN
• Hoàn thành chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ
• Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng Phòng Khách hàng cá nhân, Ban Giám đốc Chi nhánh

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên đang đợi bằng, mới tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Thương mại, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...
• Hoặc ứng viên có kinh nghiệm bán hàng ngành Bất động sản, Chứng khoán, Bảo hiểm, Tài chính,...có kiến thức cơ bản về ngân hàng, sản phẩm ngân hàng
• Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy nhanh nhạy, đam mê và yêu thích công việc bán hàng
• Khả năng chịu áp lực cao, tuân thủ kỷ luật, ý thức trách nhiệm, chủ động với công việc

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: BRG Tower, 198 Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

