Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
- Thừa Thiên Huế: • Lương cứng, lương KPIs, tháng lương 13 và thưởng hiệu quả công việc theo năng lực • Bảo hiểm sức khỏe PVI • Lộ trình thăng tiến rõ ràng (nâng bậc hàng năm Chuyên viên
- Chuyên viên chính
- Chuyên viên cao cấp
- Trưởng nhóm) • Được tham gia các khóa đào tạo nhằm phát triển năng lực cá nhân
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
• Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm ngân hàng dành cho Khách hàng cá nhân
• Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục
• Tham gia các Chương trình tiếp thị sản phẩm của SeABank tới đối tượng KHCN
• Hoàn thành chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ
• Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng Phòng Khách hàng cá nhân, Ban Giám đốc Chi nhánh
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Hoặc ứng viên có kinh nghiệm bán hàng ngành Bất động sản, Chứng khoán, Bảo hiểm, Tài chính,...có kiến thức cơ bản về ngân hàng, sản phẩm ngân hàng
• Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy nhanh nhạy, đam mê và yêu thích công việc bán hàng
• Khả năng chịu áp lực cao, tuân thủ kỷ luật, ý thức trách nhiệm, chủ động với công việc
Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
