Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 3 - 5 Triệu

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Sunworld Bà Nà, Hoà Ninh, Hòa Vang, Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

NHIỆM VỤ:
• Tư vấn, tiếp thị sản phẩm dịch vụ của NCB (Ứng dụng App Izzi Mobile NCB).
• Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp (Nữ từ 1m55, Nam từ 1m65).
• Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng động, tự tin.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng.

Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 25 Phố Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

