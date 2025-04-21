Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Sunworld Bà Nà, Hoà Ninh, Hòa Vang, Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
NHIỆM VỤ:
• Tư vấn, tiếp thị sản phẩm dịch vụ của NCB (Ứng dụng App Izzi Mobile NCB).
• Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp (Nữ từ 1m55, Nam từ 1m65).
• Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng động, tự tin.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng.
Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
