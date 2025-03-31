Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Dong Nai, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

• Khai thác, tiếp nhận nhu cầu tín dụng; thu thập hồ sơ tín dụng; thẩm định khách hàng; trình hồ sơ cấp tín dụng theo quy định của HDBank;

• Khai thác, tiếp thị bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của HDBank

• Giám sát tình hình sử dụng vốn vay; giám sát định kỳ tài sản bảo đảm; đôn đốc, nhắc nợ, nhắc lãi khách hàng theo định kỳ, đảm bảo tính chính xác và hài lòng của khách hàng;

• Quản lý chăm sóc cơ sở khách hàng hiện hữu và khai thác bán chéo sản phẩm, dịch vụ Khách hàng cá nhân.

• Phát triển danh mục Khách hàng cá nhân theo chỉ tiêu của từng thời kì.

• Chọn lọc và đề xuất các khách hàng tiềm năng, có uy tín.

• Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về bán hàng (ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính).

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành khối Kinh tế;

• Kỹ năng giao tiếp, bán hàng, đàm phán & thuyết phục.

• Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Tại NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)

