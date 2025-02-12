Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Shinhan Vietnam Finance Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mục đích chính nhằm thực hiện việc KYC về thông tin của khách hàng (danh tính, hồ sơ, tài chính, nơi cư trú) ở giai đoạn tất toán khoản vay hoặc trước khi thẩm định (phỏng vấn và đề nghị khoản vay) bởi Relationship Officer (RO) để ngăn chặn hành vi đánh cắp nhân dạng và các trường hợp hết khả năng trả nợ có thể xảy ra. KYC được tiến hành trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua video. Duy trì danh mục được giao và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Vị trí này sẽ báo cáo cho Credit Operation Support Team Head. Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ khác theo sự phân công.

1. Thực hiện hoạt động KYC ở giai đoạn tất toán khoản vay hoặc trước khi thẩm định qua video hoặc trực tiếp

2. Dịch vụ khách hàng:

- Đảm bảo mọi thủ tục, hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ để khách hàng ký kết hợp đồng vay nếu hồ sơ được phê duyệt.

- Nhắc nhở khách hàng về những trách nhiệm chính và giải đáp tốt mọi thắc mắc của khách hàng

3. Duy trì danh mục khách hàng:

- Quản lý toàn bộ danh mục khách hàng đã được KYC (và được phê duyệt sau đó)

- Đảm bảo hoàn thành các KPI được giao