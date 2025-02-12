Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Shinhan Vietnam Finance Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Shinhan Vietnam Finance Company
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Shinhan Vietnam Finance Company

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Shinhan Vietnam Finance Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 53

- 55 Vo Thi Sau Street, Quyet Thang Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục đích chính nhằm thực hiện việc KYC về thông tin của khách hàng (danh tính, hồ sơ, tài chính, nơi cư trú) ở giai đoạn tất toán khoản vay hoặc trước khi thẩm định (phỏng vấn và đề nghị khoản vay) bởi Relationship Officer (RO) để ngăn chặn hành vi đánh cắp nhân dạng và các trường hợp hết khả năng trả nợ có thể xảy ra. KYC được tiến hành trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua video. Duy trì danh mục được giao và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Vị trí này sẽ báo cáo cho Credit Operation Support Team Head. Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ khác theo sự phân công.
1. Thực hiện hoạt động KYC ở giai đoạn tất toán khoản vay hoặc trước khi thẩm định qua video hoặc trực tiếp
2. Dịch vụ khách hàng:
- Đảm bảo mọi thủ tục, hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ để khách hàng ký kết hợp đồng vay nếu hồ sơ được phê duyệt.
- Nhắc nhở khách hàng về những trách nhiệm chính và giải đáp tốt mọi thắc mắc của khách hàng
3. Duy trì danh mục khách hàng:
- Quản lý toàn bộ danh mục khách hàng đã được KYC (và được phê duyệt sau đó)
- Đảm bảo hoàn thành các KPI được giao

Yêu Cầu Công Việc

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Liên Hệ Công Ty

Shinhan Vietnam Finance Company

Shinhan Vietnam Finance Company

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 17/F & 23/F. Saigon Trade Center. 37 Ton Duc Thang. D.1. HCMC. Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

