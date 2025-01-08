Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc, các chỉ tiêu do Ban lãnh đạo ngân hàng giao liên quan đến mảng KHCN, cụ thể như sau:

1. Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Khối NHBL về hoạt động phát triển KHCN trên toàn hệ thống SHB.

2. Xây dựng chương trình hành động của đơn vị hàng năm/hàng kỳ và tổ chức thực hiện.

3. Chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KHCN toàn hệ thống trong phạm vi phân công trách nhiệm được Ban lãnh đạo SHB phê duyệt trong ngắn hạn và dài hạn.

4. Tổ chức tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, các đối tác liên kết, các kênh bán hàng từ đó thiết kế các chiến dịch bán hàng và thu hút KHCN.

5. Chỉ đạo, điều hành, quản lý và giám sát việc thực hiện các mảng hoạt động tại Trung tâm PTKD KHCN

6. Chịu trách nhiệm đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, đúng yêu cầu về hoạt động phát triển KHCN của SHB.

7. Chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động phát triển KHCN trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

8. Xây dựng, thiết kế mô hình bán, chức năng và yêu cầu công việc của hệ thống các chức danh từng kênh và mối tương quan lực lượng giữa các kênh.

9, Xây dựng khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh các vị trí thuộc lực lượng bán lẻ.

10. Tổ chức, điều hành, quản lý công tác hỗ trợ tuyển dụng, công tác đào tạo và phát triển lực lượng nhân sự kinh doanh KHCN cho Ngân hàng.