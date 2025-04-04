Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Khánh Hòa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chăm sóc, phục vụ khách hàng trong danh mục quản lý nhằm đảm bảo các quy định, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của MSB.
2. Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm của MSB, trọng tâm là sản phẩm tín dụng tín chấp, thế chấp và các sản phẩm bán chéo khác (theo quy định từng thời kỳ) nhằm hoàn thành/ vượt chỉ tiêu được giao;
3. Đảm bảo việc tư vấn, hướng dẫn, chọn lọc khách hàng chất lượng để nhiều khách hàng được phê duyệt cho vay tín dụng và sử dụng nhiều sản phẩm, thường xuyên, liên tục các dịch vụ của ngân hàng;
4. Xây dựng, mở rộng tập khách hàng mới, hiện hữu thông qua tư vấn gói giải pháp tiện ích toàn diện thay vì bán sản phẩm đơn lẻ góp phần làm tăng số sản phẩm sở hữu/ 1 khách hàng và gia tăng tính gắn kết của khách hàng.
5. Duy trì và phát triển các mối quan hệ từ khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: ROX Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội; 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

