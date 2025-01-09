Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Techcombank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 900 USD

Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Techcombank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 900 USD

Techcombank
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Techcombank

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Techcombank

Mức lương
Từ 900 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Từ 900 USD

• Quản lý, chăm sóc danh mục khách 150 - 200 KHUT được giao định kỳ và đánh giá được hiệu quả danh mục khách hàng;
• Xây dựng mạng lưới khách hàng, mở rộng quan hệ từ tệp khách hàng có sẵn để khai thác và tìm kiếm các khách hàng tiềm năng;
• Khai thác thông tin, phân tích và đánh giá các sản phẩm/dịch vụ khách hàng đang sử dụng để am hiểu toàn diện nhu cầu tài chính của khách hàng;
• Tư vấn các sản phẩm dành cho đối tượng KHƯT bao gồm: tiết kiệm, tín dụng, đầu tư, bảo hiểm Manulife, thẻ tín dụng,..;
• Liên tục cập nhật cho KH các tính năng mới, lợi ích mới của sản phẩm dịch vụ khách hàng đang sử dụng, các chính sách, quy định có tác động đến tài sản KH và thông tin thay đổi của thị trường, xu thế;
• Ghi nhận & phản hồi ý kiến của khách hàng về sản phẩm dịch vụ và đề xuất các giải pháp để nâng cao tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cho khách hàng ưu tiên (Sẽ được đào tạo về sản phẩm, quy định của ngân hàng trước khi vào làm việc);
• Bán các sản phẩm: Bảo hiểm, thẻ, huy động, trái phiếu, tương tác khách hàng vip,….

Với Mức Lương Từ 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính ngân hàng; hoặc các ngành có liên quan ....

Tại Techcombank Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Techcombank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Techcombank

Techcombank

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Head Office: 6 Quang Trung Street, Hoan Kiem District, Hanoi

