Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Techcombank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 900 USD

• Quản lý, chăm sóc danh mục khách 150 - 200 KHUT được giao định kỳ và đánh giá được hiệu quả danh mục khách hàng;

• Xây dựng mạng lưới khách hàng, mở rộng quan hệ từ tệp khách hàng có sẵn để khai thác và tìm kiếm các khách hàng tiềm năng;

• Khai thác thông tin, phân tích và đánh giá các sản phẩm/dịch vụ khách hàng đang sử dụng để am hiểu toàn diện nhu cầu tài chính của khách hàng;

• Tư vấn các sản phẩm dành cho đối tượng KHƯT bao gồm: tiết kiệm, tín dụng, đầu tư, bảo hiểm Manulife, thẻ tín dụng,..;

• Liên tục cập nhật cho KH các tính năng mới, lợi ích mới của sản phẩm dịch vụ khách hàng đang sử dụng, các chính sách, quy định có tác động đến tài sản KH và thông tin thay đổi của thị trường, xu thế;

• Ghi nhận & phản hồi ý kiến của khách hàng về sản phẩm dịch vụ và đề xuất các giải pháp để nâng cao tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cho khách hàng ưu tiên (Sẽ được đào tạo về sản phẩm, quy định của ngân hàng trước khi vào làm việc);

• Bán các sản phẩm: Bảo hiểm, thẻ, huy động, trái phiếu, tương tác khách hàng vip,….