Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Am hiểu công việc tín dụng, cho vay & bán các sản phẩm của Ngân hàng. Tư vấn, cho vay, bán Bảo hiểm
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Cao đẳng trở lên
Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Tất cả các quyền lợi của Doanh nghiệp việt nam.
Các chế độ lương thưởng, nghĩ mát, nghĩ lễ, bảo hiểm y tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
