Tuyển Chuyên viên đào tạo Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí có trách nhiệm:

1. Hỗ trợ và thực hiện mua sắm hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho hoạt động đáp ứng được yêu cầu của Techcombank một cách có hiệu quả, theo đúng các quy định và quy trình của công tác mua sắm hàng hóa dịch vụ của Techcombank

2. Nâng cao chất lượng hoạt động của MSTT .

3. Nâng cao tính tương tác, hỗ trợ giữa MSTT và Khách hàng nội bộ.

Trách nhiệm chính (1)

1. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.

2. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).

3. Nghiên cứu, đánh giá và cập nhật danh sách nhà cung cấp and giá cả thị trường cho tất cả các sản phẩm and dịch vụ mà Ngân hàng sử dụng. Quản lý và báo cáo về giá cả and chất lượng các nhà cung cấp của Ngân hàng

a) Nghiên cứu thị trường.

• Thường xuyên cập nhật thông tin và kiểm tra tình trạng hoạt động của các nhà cung cấp trên thị trường.

• Tìm hiểu, cập nhật công nghệ sản xuất, nguồn cung cấp các sản phẩm mua sắm theo từng chuyên ngành